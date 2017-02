Borse europee: partenza in rialzo in scia a record di Wall Street

Valeria Panigada 15 febbraio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street, che ieri ha chiuso su nuovi record per la quarta seduta consecutiva, e dei listini asiatici, con Tokyo che ha terminato in rialzo di 1 punto percentuale. A sostenere gli scambi le parole di Janet Yellen. Nella sua audizione al Congresso ieri, il numero uno della Federal Reserve. In questo contesto, Francoforte ha aperto in rialzo dello 0,50%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,31% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,33%.

Numerosi gli spunti in arrivo dal fronte macro. Questa mattina attenzione al tasso di disoccupazione del Regno Unito e all’aggiornamento sulla bilancia commerciale di Eurolandia. Nella seconda parte in arrivo dagli Stati Uniti l’inflazione, le vendite al dettaglio e la produzione industriale. Anche oggi è in programma una nuova testimonianza del numero uno della Federal Reserve Janet Yellen: dopo il Senato, oggi sarà il giorno della Camera.