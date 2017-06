Borse europee: partenza in rialzo in scia a record Wall Street

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto quest'ultima seduta della settimana in rialzo, sostenute dai nuovi record a Wall Street e dai guadagni dei listini asiatici. In avvio Francoforte sale dello 0,71%, Londra guadagna lo 0,44% e Parigi segna un progresso dello 0,61%. La piazza di Tokyo ha chiuso questa mattina in deciso rialzo, con l'indice Nikkei tornato sopra la soglia dei 20.000 punti per la prima volta in 18 mesi.

Oggi l'attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati macro in arrivo dagli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio verrà diffuso l'aggiornamento sul mercato del lavoro statunitense di maggio. Si tratta di indicazioni particolarmente importanti in ottica Federal Reserve visto che nuove dimostrazioni di forza spianerebbero la strada al nuovo rialzo dei tassi nel meeting in calendario il 13-14 giugno.