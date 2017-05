Borse europee: partenza in rialzo, focus sul vertice Opec

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street e dei listini asiatici, con la piazza azionaria di Tokyo in rialzo dello 0,36%. In avvio Francoforte sale dello 0,40%, Parigi incassa un +0,44% e Londra sale dello 0,19%. Secondo i verbali dell'ultima riunione, diffusi ieri, la banca centrale americana è pronta a un ulteriore rialzo dei tassi di interesse nel breve termine, alimentando le aspettative per una mossa nel meeting di metà giugno. Gli investitori si preparano anche al vertice odierno dell'Opec a Vienna in cui dovrebbe essere decisa un'estensione dei tagli produttivi. L'agenda macro di oggi prevede il dato sulla crescita economica di Spagna e Gran Bretagna, oltre all'aggiornamento su ordini e fatturato dell'Italia.