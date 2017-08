Borse europee: partenza in rialzo, focus su dati macro

Valeria Panigada 16 agosto 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee che proseguono così i guadagni di inizio settimana. In avvio la piazza di Francoforte segna un progresso dello 0,55%, LOndra sale dello 0,36% e Parigi guadagna lo 0,37%. Diversi gli spunti macro in arrivo oggi, a cominciare dal Pil dell'Italia e dell'Eurozona. Attenzione anche ai dati statunitensi sul mercato immobiliare e le scorte di petrolio. In serata saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Fomc (Federal Open Market Committee), il braccio operativo della banca centrale statunitense.