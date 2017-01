Borse europee: partenza in rialzo dopo chiusura record a Wall Street

Valeria Panigada 25 gennaio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio positivo per le principali Borse europee, sulla scia dei guadagni di Wall Street con il Nasdaq e l'S&P500 che hanno chiuso su nuovi massimi storici. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,71%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,75% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,47%. Gli investitori riacquistano fiducia verso il nuovo presidente americano Donald Trump e la sua capacità di azione. Positiva l'intonazione dei listini asiatici questa mattina. La Borsa di Tokyo ha terminato con un rialzo dell'1,4%, sostenuta anche dal buon dato macro sulla bilancia commerciale, che nel 2016 è tornata positiva per la prima volta dal 2010.

L'agenda macro di oggi prevede l’indice Ifo, che misura il sentiment degli operatori economici tedeschi, atteso in aumento da 111 a 111,3 punti. Nella seconda parte della giornata l'attenzione sarà rivolta Oltreoceano dove sono attesi i prezzi delle abitazioni (+0,4% mensile) e le scorte settimanali di greggio.