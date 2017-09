Borse europee: partenza in rialzo, attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la prima seduta del mese di stetembre in rialzo, in scia ai gudagni di Wall Stret e dei listini asiatici. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,43%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,70% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,26%. Sale l'attesa per i numerosi e importanti dati macro previsti oggi, tra cui spiccano quelli sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio.