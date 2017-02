Borse europee: partenza in moderato rialzo, parlamento Uk dà via libera per la Brexit

Valeria Panigada 9 febbraio 2017 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto la seduta odierna in moderato rialzo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,50%, a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,20% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,51%. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato in ribasso di mezzo punto percentuale, appesantita da uno yen forte in vista del vertice di domani a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe. Rimanendo sul fronte politico, ieri il Parlamento inglese ha dato compito a Theresa May di avviare la Brexit.