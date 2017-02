Borse europee: partenza in moderato rialzo, oggi le stime economiche della Commissione

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, dopo i recenti ribassi e sulla scia di una Wall Street positiva venerdì scorso. Anche questa mattina in Asia, la piazza azionaria di Tokyo ha chiuso sopra la parità (Nikkei +0,4%), dopo l'incontro tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente americano Donald Trump, che ha disteso gli animi. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,18%, a Parigin il Cac40 guadagna lo 0,31% e a Londra l'indice Ftse 100 mostra un +0,15%. Tra i pochi appuntamenti della giornata, attenzione alle nuove previsioni economiche della Commissione europea su crescita, deficit e debito nei paesi dell'Unione, che verranno pubblicate questa mattina. In arrivo anche il rapporto mensile Opec sul mercato del petrolio, che potrebbe muovere le quotazioni dell'oro nero.