Borse europee: partenza in moderato rialzo, oggi l'inflazione di Eurolandia

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le principali Borse europee, in scia ai gudagni della piazza di Tokyo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,42%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,24% e a Londra l'indice Ftse tenta il rimbalzo con un +0,50%. L'attenzione degli investitori è rivolta al fronte macro, dove sono attesi diversi spunti oggi. Questa mattina sono previsti i dati relativi l’andamento del mercato del lavoro nel Regno Unito, a cui seguirà l'inflazione di Eurolandia e Stati Uniti. Sempre da Oltreoceano in uscita anche la produzione industriale a stelle e strisce, mentre in serata la Federal Reserve diffonderà il Beige Book. Sale intanto l'attesa per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, in programma venerdì, per capire le future mosse della nuova amministrazione. Il presidente americano ha sostenuto, in una intervista al Wall Street Journal, che il dollaro è troppo forte, soprattutto verso la moneta cinese.