Borse europee: partenza in moderato rialzo, focus su trimestrali

Valeria Panigada 4 maggio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,19%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,13% e a Londra il Ftse100 guadagna lo 0,50%. Ieri sera la Federal Reserve ha confermato i tassi di interesse allo 0,75-1%, come da attese. Ora tutto è rimandato a giugno, quando una nuova stretta è attesa da quasi il 70% degli analisti (69,6%). Intanto in Europa gli animi si scaldano in vista delle elezioni presidenziali in Francia di domenica. Ieri sera i due candidati, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, si sono confrontati senza esclusione di colpi in un dibattito televisivo. Ma a movimentare i mercati ci pensano anche le numerose trimestrali societarie, come Siemens, Bmw e Société Générale.