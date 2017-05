Borse europee: partenza in moderato rialzo dopo dati Cina e cyberattacco

Valeria Panigada 15 maggio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,46%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,14% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,16%. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso sulla parità (Nikkei -0,07%). A pesare sui mercati la debolezza della Cina, con la produzione industriale che ha rallentato più del previsto ad aprile. Intanto si guarda anche al cyberattacco di venerdì che ha colpito 99 Paesi nel mondo.