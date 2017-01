Borse europee: partenza in moderato rialzo

Valeria Panigada 10 gennaio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee tentano di reagire alla debolezza di ieri, aprendo la seduta di oggi in moderato rialzo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,25%, a Londra il Ftse100 segna un +0,27% e a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,27%. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del presidente americano, Donald Trump, in agenda mercoledì, e delle dichiarazioni della governatrice Janet Yellen, che terrà un intervento a Washington giovedì sera. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. Dopo il lungo weekend festivo, la Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in calo dello 0,80%, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro. Ieri sera Wall Street ha terminato con gli indici misti intorno alla parità.