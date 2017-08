Borse europee: partenza in moderato calo su tensioni geopolitiche

Valeria Panigada 8 agosto 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, con le tensioni geopolitiche che invitano gli investitori alla prudenza. In avvio la piazza di Francoforte scivola dello 0,15%, quella di Parigi cede lo 0,22% e Londra perde lo 0,13%. Ieri sera Wall Street ha proseguito la sua buona dinamica, chiudendo in rialzo con l'indice Dow Jones che ha messo a segno l'ennesimo record, il nono consecutivo. Nonostante ciò, i listini asiatici questa mattina si sono mossi in territorio negativo, afflitti dalla debolezza del dollaro. La Borsa di Tokyo ha così chiuso in ribasso con l'indice Nikkei che è scivolato sotto la soglia dei 20.000 punti. In linea con il periodo di ferie estive la giornata si presenta con pochi avvenimenti economico-finanziari, dopo i dati sulla bilancia commerciale di Cina, Germania e Francia.