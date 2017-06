Borse europee: partenza in moderato calo, oggi è il giorno dei Pmi

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, dopo una chiusura piatta a Wall Street, nonostante il buon esito degli stress test della Fed. In avvio la piazza di Francoforte scivola dello 0,24%, Parigi cede lo 0,17% e Londra segna un -0,30%. Il sentiment sottotono è però proseguito anche questa mattina sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso poco mossa (Nikkei +0,11%). Guardando al fronte macro, il market mover di oggi è rappresentato dagli aggiornamenti preliminari relativi il sentiment dei direttori degli acquisti di Eurolandia (Pmi), sia per quanto riguarda il comparto manifatturiero che quello dei servizi. Attesa anche la revisione dei rating di Francia e Germania da parte di Moody's.