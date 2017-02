Borse europee: partenza in lieve ribasso

Valeria Panigada 24 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in lieve ribasso per le principali Borse europee, in scia a una chiusura contrastata di Wall Street ieri sera (con Dow Jones in rialzo su nuovi massimi storici, ma Nasdaq in calo dello 0,43%), e delle vendite sulla maggior parte dei listini asiatici questa mattina. La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi lasciando sul parterre circa mezzo punto percentuale, in un mercato che cerca chiarezza sulle misure fiscali dell'amministrazione americana di Donald Trump. In questo scenario, in avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,21%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,14% e a Londra l'indice Ftse perde lo 0,13%.