Borse europee: partenza in lieve calo, oggi si pronuncerà la BoE

2 febbraio 2017

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato caloper le altre Borse europee, dopo i guadagni di ieri e in scia ai cali della Borsa di Tokyo che questa mattina ha lasciato sul parterre oltre 1 punto percentuale, a causa del continuo rafforzamento dello yen verso il dollaro. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,29%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,26% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un -0,11%. Il contesto rimane improntato all'incertezza, dopo gli ultimi provvedimenti di Donald Trump. Ieri sera la Federal Reserve ha confermato la politica monetaria, mentenendo i tassi di interesse fermi allo 0,5-0,75%, come da attese, ma si è mostrata più ottimista riguardo la ripresa economica degli Usa. Le banche centrali rimarranno in primo piano anche oggi. La Banca Centrale Europea diffonderà questa mattina il suo bollettino economico, mentre la Bank of England annuncerà la sua decisione di politica monetaria. L'agenda macro prevede nella seconda parte della giornata l’aggiornamento statunitense sull’andamento delle nuove richieste di sussidio di disoccupazione (consenso 251 mila).