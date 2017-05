Borse europee: partenza in leggero rialzo, Grecia approva nuove misure austerità

Valeria Panigada 19 maggio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, in scia al leggero rimbalzo di Wall Street. In avvio, la piazza di LOndra sale dello 0,32%, piuù caute Francoforte e Parigi che segnao rispettivamente un +0,16% e un +0,18%. Questa mattina i listini dell'area Asia-Pacifico si sono mossi in ordine sparso (la Borsa di Tokyo ha chiuso con un +0,19%), con gli investitori incerti dopo le tensioni politiche negli Stati Uniti e in Brasile. Una nota positiva è invece arrivata nella notte dalla Grecia, dove il Parlamento ha votato nuove misure di austerità, così come richiesto dai creditori internazionali. Tra le misure un nuovo taglio delle pensioni e un aumento delle imposte. La mossa però permetterà al Paese di ottenere il versamento di una nuova tranche di aiuti.

Pochi gli spunti macro previsti oggi. L'unica indicazione di rilievo riguarderà il sentiment dei consumatori europei.