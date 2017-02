Borse europee: partenza in leggero calo su incertezza politica

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per le Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,09%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,32% mentre a Londra l'indice Ftse rimane sulla parità con un -0,02%. La piazza azionaria di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,35% a causa del continuo rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro ma anche dell'euro, sulle incertezze politiche in Usa e nell'Eurozona. In particolare in Francia, dove il candidato Francois Fillon rischia di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali, lasciando spazio agli altri candidati rivali, tra cui Marine Le Pen, che ha promesso entro sei mesi dall'elezione un referendum per l'uscita dalla Ue. Intanto dal fronte macro è giunta le deludente lettura della produzione industriale tedesca, scesa in maniera inaspettata a dicembre.