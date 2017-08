Borse europee: partenza in calo su continue tensioni geopolitiche

Valeria Panigada 11 agosto 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee, in un contesto di generale avversione al rischio sui mercati alimentato dal persistere delle tensioni fra Corea del Nord e Usa. In avvio a Londra l'indice Ftse100 cede 1 punto percentuale, a Francoforte il Dax lo 0,54% e a Parigi il Cac40 scivola dello 0,86%. Ieri sera Wall Street ha accusato il peggior calo giornaliero dallo scorso 17 maggio, quando scoppiò il Trumpgate. Il clima di avversione al rischio prosegue questa mattina anche sui listini asiatici (Tokyo è chiusa per festività nazionale). Guardando agli appuntamenti odierni, il market mover è rappresentato dall'inflazione negli Stati Uniti.