Borse europee: partenza in calo, sale incertezza su Trump

Valeria Panigada 30 gennaio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le principali Borse europee, in scia all'incertezza di Wall Street che venerdì sera ha chiuso mista dopo la frenata della crescita. Nell'ultimo trimestre del 2016 il Pil Usa è aumentato dell'1,9%, un dato inferiore alle attese e al trimestre precedente. Intanto sul fronte politico, Donald Trump ha annunciato restrizioni ai migranti di 16 Stati, scatenando proteste davanti alla Casa Bianca nel fine settimana. In questo contesto a Francoforte il Dax scivola dello 0,30%, seguito di pari passo dal Cac40 di Parigi (-0,30%), mentre a Londra il Ftse 100 perde lo 0,51%.

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina il Pil della Spagna e gli indici di fiducia della zona euro. Nel pomeriggio è atteso il dato sull'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo i redditi e le spese personali, oltre che le vendite di abitazioni in corso.