Borse europee: partenza in calo, pochi spunti macro

Valeria Panigada 23 gennaio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le principali Borse europee, con gli investitori preoccupati per le parole di Donald Trump che guiderà la prima economia fino al 2021. Nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca di venerdì scorso, il nuovo presidente americano ha insistito sulle misure di protezionismo. In avvio a Londra l'indice Ftse cede lo 0,73%, a Francoforte il Dax scivola dello 0,74% e a Parigi il Cac40 segna un -0,65%. Questa mattina la piazza azionaria di Tokyo ha ceduto l'1,3% in scia al rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro dopo l'intervento di Trump. Pochi gli spunti macro di oggi.