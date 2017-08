Borse europee: partenza in calo, focus su trimestrali. Oggi la riunione della BoE

Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee, nonostante l'indice Dow Jones abbia messo a segno l'ennesimo massimo storico proseguendo sopra la soglia dei 22.000 punti. In avvio, la piazza di Francoforte cede lo 0,57%, Parigi scivola dlelo 0,20% e Londra perde lo 0,24%. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi fiacchi, con la Borsa di Tokyo in calo dello 0,30% dopo i guadagni di ieri. Gli investitori si muovono cauti dopo i recenti guadagni. La seduta odierna sarà dominata da una nuova raffica di trimestrali. Ma non solo. Sul fronte economico la Bank of England oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria mentre a Francoforte la Bce pubblicherà il bollettino economico. Tra le altre indicazioni in arrivo, l'agenda macro prevede la lettura finale dell'indice Pmi servizi di Spagna, Italia, Francia, Germania e intera Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro. Dagli Stati Uniti in arrivo i numeri su nuove richieste di sussidio di disoccupazione, ISM servizi e ordini alle industrie.