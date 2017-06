Borse europee: partenza fiacca in attesa del discorso di Draghi, Carney e Yellen

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, dopo un inizio di settimana positivo e in scia a una chiusura mista di Wall Street con il Nasdaq ancora sotto pressione, mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte sopra la parità grazie al rafforzamento del dollaro nei confronti delle altre valute. In questo quadro in avvio la piazza di Francoforte scivola dello 0,40%, seguita da Parigi in ribasso dello 0,35%, mentre Londra segna un +0,06%. L'attenzione oggi è rivolta alle banche centrali con l'intervento di Mario Draghi (Bce) a Sintra, la presentazione del Financial Stability Report da parte del governatore della Bank of England, Mark Carney, e il discorso di Janet Yellen, numero uno della Fed, a Londra.