Borse europee: partenza fiacca in attesa del dato sull'inflazione

30 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

Apertura debole per le Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio la piazza di Francoforte e quella di Parigi si muovono piatte segnando rispettivamente un -0,07% e un -0,04%, mentre Londra cede lo 0,25% dopo che la fiducia dei consumatori, secondo il sondaggio Gfk, scesa a giugno sul livello pi basso dal voto sulla Brexit. Sale intanto l'attesa per il dato sull'inflazione nell'Eurozona, che potrebbe condizionare le prossime decisione della Bce. Numerose le indicazioni macro di oggi, tra cui la disoccupazione in Germania, il Pil della Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti il dato su redditi e spese e il sentiment dei consumatori.