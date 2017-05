Borse europee: partenza debole, oggi il vertice G7 a Taormina

Valeria Panigada 26 maggio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee, in scia ai ribassi sui listini asiatici con la Borsa di Tokyo che ha ceduto oltre mezzo punto percentuale (Nikkei -0,64%). La piazza di Francoforte scivola dello 0,16%, quella di Parigi cede lo 0,20%, mentre a Londra l'indie Ftse segna un +0,02%. Tra gli eventi della giornata odierna si segnala il Pil degli Stati Uniti, prima economia mondiale, che potrebbe dare fiato a Wall Street, mantenendola sui massimi storici. Ma non solo. La giornata di oggi sarà movimentata anche dal vertice G7 a Taormina.