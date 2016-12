Borse europee: partenza con segno meno in scia a Wall Street

Valeria Panigada 29 dicembre 2016 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Apertura in territorio negativo per le Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street con l'indice Dow Jones che ha fallito ancora una volta il tentativo di toccare la soglia dei 20mila punti. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,57%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,49% e a Londra il Ftse 100 segna un -0,49 per cento. Questa mattina la piazza azionaria di Tokyo ha ceduto oltre l'1%, con un nuovo tonfo di Toshiba. Il colosso giapponese ha ceduto quasi 17 punti percentuali dopo aver perso circa il 30% nelle due sedute precedenti. L'agenda macro di oggi è piuttosto povera di indicazioni. Nella seconda parte della giornata verrà diffuso dagli Stati Uniti il dato sulle nuove richieste di sussidio, attese sostanzialmente stabili a 277 mila unità, e all’aggiornamento sull’andamento delle scorte di petrolio.