Borse europee: partenza cauta in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per le Borse europee, in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,10%, a Londra l'indice Ftse segna un -0,08% e a Parigi il Cac40 mostra un -0,19%. Nell'attesa i listini asiatici si sono mossi misti questa mattina. In particolare la Borsa di Tokyo ha terminato in ribasso. A pesare sul listino nipponico anche la continua debolezza del dollaro nei confronti delle altre principali valute. Ieri sera Wall Street ha chiuso debole, ma l'indice Dow Jones è riuscito a strappare il segno più (+0,4%) mettendo a segno un nuovo massimo storico per la settima seduta consecutiva.