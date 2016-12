Borse europee: partenza attesa in moderato rialzo, attenzione alle banche

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana e l'ultima prima delle festività natalizie dovrebbe aprirsi in moderato rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, in un clima pre-festivo che renderà i volumi di scambio sottili. Tra i titoli, attenzione alle banche dopo la vicenda italiana su Mps e le multe arrivate a Deutsche Bank e Credit Suisse per la questione subprime. E' fallito per la banca senese il tentativo di aumento di capitale da 5 miliardi attraverso il mercato e dunque sarà ricapitalizzata dallo Stato. Tra le altre storie, in luce sul listino milanese anche Mediaset. Oggi è prevista l'audizione in Consob del ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, sulla scalata al gruppo di Cologno Monzese.

Dal fronte macro, diversi gli spunti con la Gran Bretagna in primo piano. Nella seconda parte l'agenda macro prevede il dato mensile sul Pil canadese (+0,1%) e gli aggiornamenti statunitensi su vendite di case nuove e fiducia dei consumatori misurata dall’Università del Michigan.