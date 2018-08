Borse europee negative su tensioni commerciali Usa-Cina, oggi il bollettino Bce

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio negativo nei primi minuti di scambio sule tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verranno applicati dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina, Pechino ha risposto annunciando a sua volta mosse di pari importanza. E così ieri sera Wall Street ha chiuso debole e questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso, con Shanghai in recupero dopo i pesanti ribassi di ieri, mentre Tokyo ha chiuso in leggero calo (-0,20%) In questo quadro a Francoforte il Dax segna un -0,10%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,41% e a Londra l'indice Ftse perde lo 0,54%. Sul listino inglese pesa anche l'incertezza legata al processo Brexit.Dal fronte macro, nessun dato dall'Eurozona se non la pubblicazione del bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti in arrivo invece diverse indicazioni: le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, i prezzi alla produzione e le scorte e le vendite all'ingrosso.