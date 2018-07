Borse europee miste, attesa per l'incontro Trump-Juncker su dazi auto. In uscita l'Ifo

Daniela La Cava 25 luglio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee iniziano la seduta contrastate. Cresce l'attesa per l'incontro a Washington tra il presidente Usa, Donald Trump, e quello della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Un faccia a faccia che verterà sulla questione commerciale, e in particolar modo sui dazi al settore automobilistico europeo. In agenda oggi le trimestrali di alcune big dell'auto Usa del calibro di Ford e Gm.Lato macro da monitorare oggi per l'Europa, l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi in uscita alle 10. In questo scenario l'indice Ftse 100 cede lo 0,13%, mentre il Dax segna un ribasso dello 0,07 per cento. Positivo, con un rialzo moderato dello 0,24%, l'indice francese Cac40.