Borse europee in rialzo in avvio, focus su Brexit e Italia

Daniela La Cava 11 dicembre 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

La seconda seduta della settimana prende il via con segno positivo in Europa. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice tedesco Dax sale dello 0,91%, mentre il Cac40 di Parigi e il Ftse 100 di Londra avanzano rispettivamente dello 0,79% e dello 0,64 petr cento. Il mercato monitora i diversi fronti aperti in Europa: oltre alla questione Italia, con il Governo Conte che prosegue il dialogo con l'Ue sulla Manovra, si guarda alla Gran Bretagna dopo la decisione del premier Theresa May di posticipare il voto al Parlamento sull'accordo sulla Brexit con Bruxelles. In primo piano anche le ultime in arrivo dalla Francia, con il presidente francese Emmanuel Macro che, travolto dalla rabbia dei gilet gialli, si prepara a varare alcune misure sociali, nella speranza di sedare la collera del proprio popolo, come l'aumento del salario minimo. A livello macro, da monitorare l'indice tedesco Zew.