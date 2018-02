Borse europee in recupero dopo avvio in forte calo, -0,6% per il Ftse Mib

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio in forte calo, le Borse europee recuperano terreno. A Francoforte il Dax cede lo 0,34%, mentre il listino francese Cac40 lascia sul terreno lo 0,83 per cento. Migliora la situazione anche a Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha riagguantato la soglia di 23 mila punti e ora viaggia in ribasso dello 0,66% a 23.050,5 punti. Tra i peggiori dell'indice milanese Pirelli, Leonardo e Mediaset con cali superiori al 2 per cento. Frecce verdi (con rialzi contenuti) per Enel, Terna e Snam, positiva anche UnipolSai.