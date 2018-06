Borse europee in moderato rialzo in avvio, attesa per decisione Trump su dazi Cina

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee iniziano l'ultima seduta della settimana in moderato rialzo all'indomani degli annunci della Banca centrale europea (Bce) sulla fine del QE e sul fronte dei tassi di interesse. Quest'ultimi, ha indicato la Bce, rimarranno ai livelli attuali fino all'estate 2019, più a lungo rispetto a quanto il mercato si attendesse. Da monitorare l'andamento del cambio euro/dollaro che continua a perdere terreno: questa mattina si muove in area 1,1550.E sui mercati tornano a fare capolino i timori di una guerra commerciale: è infatti atteso per oggi l'annuncio di Donald Trump sull'imposizione di nuovi dazi doganali contro la Cina. Il Wall Street Journal riporta che la nuova stretta dovrebbe ammontare, come la prima, a 50 miliardi di dollari.L'imposizione delle tariffe - che segue le accuse di Trump sulla violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale e il furto di tecnologie delle aziende americane da parte della Cina - alimenta timori di una guerra commerciale tra i due paesi, e conferma le preoccupazioni sul protezionismo. Lato societario, da seguire i titoli del comparto dell'auto dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa per il mese di maggio.In questo scenario il Ftse 100 sale dello 0,18%, mentre il Dax e il Cac40 avanzano rispettivamente dello 0,28% e dello 0,37 per cento.