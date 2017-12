Borse europee in moderata flessione, Madrid cede oltre l'1% dopo vittoria separatisti in Catalogna

Valeria Panigada 22 dicembre 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee, dopo la vittoria dei partiti separatisti alle elezioni in Catalogna. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,15%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,11%, mentre Londra rimane più fredda con un -0,04%. pesante invece Madrid che segna un -1,35%. Ieri sera Wall Street ha chiuso con segno più e questa mattina i listini asiatici si sono mossi in moderato rialzo, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un progresso dello 0,16%.Nella giornata di oggi è attesa la lettura finale del Pil della Gran Bretagna, mentre dagli Stati Uniti giungeranno diverse indicazioni tra cui le vendite di case esistenti, il reddito e la spesa delle famiglie oltre che la fiducia dei consumatori.