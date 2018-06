Borse europee in leggero rialzo, Francoforte sulla parità con tonfo Daimler

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in moderato progresso, tranne Francoforte che rimane sulla parità appesantita da Daimler. In avvio a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,36%, Parigi avanza dello 0,25%, mentre Francoforte mostra un debole +0,02%. Sul listino tedesco pesa Daimler che cede oltre 3 punti percentuali dopo le ultime indiscrezioni di stampa sul profit warning legato ai dazi commerciali. Secondo il Financial Times, Daimler prevede utili nel 2018 non più in crescita ma lievemente in calo rispetto all'anno scorso a causa dell'aumento dei dazi doganali deciso da Cina e Usa. Si tratterebbe del primo profit warning da parte di un'azienda europea legato alla guerra commerciale.Tra gli appuntamenti di oggi, spicca la riunione della Bank of England (BoE). La maggior parte degli analisti si aspetta una conferma della politica monetaria attuale, che potrebbe invece essere rivista nel meeting di agosto. Tra i dati, attenzione alla fiducia dei consumatori nell'Eurozona, in uscita nel pomeriggio. Si segnala anche la riunione dell'Eurogruppo che dovrà stabilire le modalità di uscita della Grecia dal piano di salvataggio di cui beneficia da otto anni.