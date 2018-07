Borse europee in calo in avvio, focus su Trump e trimestrali

Daniela La Cava 20 luglio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Ribassi in avvio per le principali Borse europee. A Francoforte il Dax cede lo 0,30%, mentre il Cac40 indietreggia dello 0,24 per cento. Strappa un segno positivo, con un frazionale rialzo dello 0,1%, l'indice inglese Ftse 100. I mercati guardano sempre alle parole del presidente americano, Donald Trump. Ieri la Casa Bianca ha precisato in una nota che Trump rispetta l'indipendenza della Fed. Un chiarimento che arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Trump in un'intervista a Cnbc, durante la quale il presidente aveva dichiarato di non essere entusiasta del rialzo dei tassi da parte della Fed.In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione resta concentrata sulle trimestrali: oggi è prevista quella di General Electric. Nella notte sono arrivati i risultati di Microsoft, migliori delle attese, sostenuti dalle buone performance del cloud.