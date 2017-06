Borse europee in calo in avvio: focus su Bce ed elezioni UK

Daniela La Cava 6 giugno 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in calo in avvio di contrattazioni in scia alla debole chiusura della Piazza finanziaria di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni prevalgono i segni negativi, con il Ftse 100 che lascia sul terreno lo 0,16% a 7513,8 punti, mentre il Dax torna agli scambi dopo la fastività di ieri con una flessione dello 0,43% a 12767,2 punti. In rosso anche il listino francese Cac40 che cala dello 0,53% a 5279,8. Tra gli investitori c'è una certa cautela in vista degli appuntamenti di giovedì 8 giugno: la riunione della banca centrale europea (Bce) e le elezioni nel Regno Unito. L'agenda macro della giornata prevede per la zona euro le vendite al dettaglio e la fiducia degli investitori (Sentix).