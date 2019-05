Borse europee: fari sulle trimestrali e parole Powell (Fed)

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 08:41

Potrebbero non trovare la strada rialzista in apertura le principali Borse europee, dopo la reazione negativa di Wall Street alle dichiarazioni di Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve. Se sul fronte tassi è restato tutto invariato con i tassi nel range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, Powell, a dispetto del recente rallentamento dell'inflazione, non solo non ha accennato alla possibilità di un taglio dei tassi, ma si è mostrato più falco affermando che le pressioni inflazionistiche scontano "fattori transitori". Notizie positive dal fronte Usa-Cina, dopo che fonti vicine ai negoziati hanno riferito alla Cnbc che un accordo potrebbe essere annunciato entro il prossimo venerdì. Attenzione sempre alta alle trimestrali europee.Anche a Piazza Affari la cautela potrebbe prevalere in avvio di contrattazioni. L'indice Ftse Mib, che riparte dopo lo stop di ieri per la festività del primo maggio, aveva archiviato la seduta di martedì con un rialzo dello 0,43% a 21.881 punti. Quello appena passato è stato un super martedì per l'Italia che ha scacciato lo spauracchio recessione, con il Pil che è tornato a salire (+0,2% t/t nel I trimestre 2019) e dal mercato del mercato del lavoro sono giunti buoni segnali. Intanto in mattinata sono attesi i riscontri dall'attività manifatturiera, con la pubblicazione del Pmi di aprile. Stasera appuntamento con i consueti dati mensile sulle immatricolazioni auto di aprile, in uscita a partire dalle 18.