Borse europee e Piazza Affari verso un avvio cauto

Daniela La Cava 30 agosto 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee si prospetta un'apertura all'insegna della cautela, nonostante la chiusura rialzista di Wall Street. Tra i temi in primo piano la questione Nafta, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è detto ottimista sulla possibilità che il Canada aderisca all'accordo concluso tra gli Usa e il Messico che andrà a sostituire il Nafta. C'è poi sempre il fronte Brexit. "Dobbiamo essere pronti a tutte le opzioni sulla Brexit". Così Michel Barnier, responsabile Ue per le trattative sulla Brexit, ha riferito nel corso di un'intervista rilasciata a un'emittente radiofonica tedesca. A livello macro, da monitorare oggi per la zona euro l'inflazione in Germania.Sui mercati europei l'Italia continua a rimanere un'osservata speciale da parte degli investitori che attendono di conoscere i contenuti della legge di bilancio. E sempre ieri il vice premier Luigi Di Maio ha negato i rumors, secondo cui l'Italia starebbe pensando di bussare alla porta della Bce per ottenere uno scudo contro il rischio di speculazioni sul suo debito. Oggi in primo piano l'asta Btp che chiude il consueto trittico di aste di fine mese. Sul fronte obbligazionario si è allentata la tensione, con lo spread Btp/bund che scambia stamattina sotto quota 270 punti base.