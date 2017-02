Borse europee e Piazza Affari attese poco mosse in avvio

Valeria Panigada 17 febbraio 2017 - 08:23

E' atteso un avvio di seduta poco mosso per le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, in scia a una chiusura mista di Wall Street, che si è presa una pausa dopo i continui record. Nonostante la debolezza, l'indice Dow Jones ha comunque aggiornato i massimi storici grazie a un rialzo dello 0,04 per cento, mentre Nasdaq e S&P500 hanno terminato in lieve calo. Questa mattina la maggior parte dei listini asiatici si è mossa in territorio negativo, con la Borsa di Tokyo in ribasso di circa mezzo punto percentuale.

L'agenda macro di oggi non prevede indicazioni di rilievo. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala quello con Moody's che aggiornerà i rating di Usa e Spagna.