Borse europee e Piazza Affari attese in calo in avvio, attenzione a Unicredit

Valeria Panigada 23 gennaio 2017 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta negativo per Piazza Affari e le principali Borse europee, con gli investitori preoccupati per le parole di Donald Trump che guiderà la prima economia fino al 2021. Nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca di venerdì scorso, il nuovo presidente americano ha insistito sulle misure di protezionismo. Questa mattina la piazza azionaria di Tokyo ha ceduto l'1,3% in scia al rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro dopo l'intervento di Trump. Pochi gli spunti macro di oggi.

In assenza di dati macro di rilievo, l'attenzione degli investitori rimane rivolta alle banche, dopo che l'agenzia canadese Dbrs ha tagliato il rating di Intesa Sanpaolo al gradino BBB (alto), oltre che il giudizio sui bond Mps. Non solo. Oggi è il grand giorno del raggruppamento azionario di Unicredit nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 esistenti.