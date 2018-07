Borse europee deboli in avvio, Dax cede 0,32%

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Borse europee deboli in avvio di contrattazioni dopo la chiusura mista di Wall Street e quella in calo di Tokyo. In Europa, l'indice Dax cede lo 0,32%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano rispettivamente dello 0,31% e dello 0,13 per cento. La questione commerciale rimane sempre in primo piano sui mercati. Dal Beige Book pubblicato ieri è emersa la preoccupazione da parte dei principali produttori Usa sull'impatto dei dazi imposti da Trump.Prosegue la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti: dopo i positivi numeri di Ibm, arrivano oggi a mercati chiusi i conti di Microsoft. Per il calendario macro odierno in evidenza ancora il Regno Unito, che dopo gli aggiornamenti sul mercato del lavoro dei giorni scorsi e il dato di ieri sull'inflazione, oggi comunica quello relativo alle vendite al dettaglio.