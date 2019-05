Borse europee caute in avvio, focus su nuovo round negoziati commerciali Cina-Usa

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio all'insegna della cautela in Europa. I mercati, senza la Piazza finanziaria di Tokyo che resta chiusa per festività, passano al setaccio i dati macro arrivati dalla Cina. Ad aprile l'indice Pmi manifatturiero stilato congiuntamente da Caixin e Markit è sceso a 50,2 punti, al di sotto dei 50,9 punti attesi. L'attenzione resta sempre rivolta a Pechino, dove oggi parte un nuovo round di negoziati commerciali tra Cina e Usa. In fermento anche il mondo societario, dopo la trimestrale di Google e l'attesa per quella di Apple che uscirà stasera a mercati chiusi. Pioggia di conti anche in Europa. Lato macro si attende il Pil dell'eurozona del primo trimestre 2019.Partenza prudente quella prevista per Piazza Affari, dopo la chiusura in leggero rialzo della vigilia grazie al sostegno dei titoli del comparto bancario. Importanti spunti in arrivo nel corso della mattina per l'economia italiana: l'Istat comunicherà il tasso disoccupazione, il dato sull'inflazione e quello relativo al Pil dei primi tre mesi del 2019 (stima preliminare). Oggi è prevista l'asta Btp con il Tesoro che intente allocare titoli a media lunga scadenza per massimi 6,25 miliardi di euro. Sarà il primo test dopo che S&P ha confermato il rating sull'Italia.