Borse europee caute in avvio di scambi, trimestrali nel radar degli investitori

2 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Partenza cauta per le principali Borse europee. A Francoforte il Dax si muove in leggero rialzo dello 0,07%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,48% e lo 0,43 per cento.In primo piano la stagione delle trimestrali in Europa, con alcune big del mondo bancario come Bnp Paribas e Ing che hanno comunicato i risultati dei primi tre mesi del 2019. Giornata di conti anche Volkswagen e Shell. Per quanto riguarda la riunione della Fed di ieri: tutto fermo sul fronte tassi, ma il presidente Jerome Powell non ha fatto nessun riferimento a un possibile taglio dei tassi verso la fine del 2019.