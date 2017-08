Borse europee: avvio positivo nel giorno di avvio di Jackson Hole

Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo nel giorno di apertura del simposio di Jackson Hole, dove i banchieri centrali potrebbero offrire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. In avvio la piazza di Francoforte sale dello 0,16%, Londra guadagna lo 0,20% e Parigi guadagna lo 0,35%. Alcuni spunti importanti sono previsti anche dal fronte macro. Questa mattina verrà diffuso il Pil della Gran Bretagna relativo al secondo trimestre, mentre nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti le vendite di case esistenti.