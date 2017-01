Borse europee: avvio piatto, oggi l'inflazione e il Pil dell'Eurozona

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le principali Borse europee, dopo un avvio di settimana negativo in scia alle tensioni innescate dai primi provvedimenti del neo-presidente Donald Trump in materia di immigrazione. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,04%, a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,05% e a Parigi il Cac40 sale dello 0,09%.

Ieri sera Wall Street ha chiuso in deciso ribasso, con il Dow Jones che è tornato sotto quota 20.000 punti e gli indici di volatilità che sono balzati in avanti. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato in forte calo (Nikkei -1,7%), sul rafforzamento dello yen verso il dollaro, in un contesto di incertezza e avversione al rischio. Intanto la BoJ ha confermato la sua politica monetaria, in attesa di capire meglio l’impatto dell’elezione di Trump.

Fitta l'agenda macro di oggi. In primo piano l’attesissimo dato sull’inflazione di Eurolandia, che dovrebbe segnare un nuovo rialzo passando dall’1,1 all’1,5 per cento. In uscita anche il Pil trimestrale della zona euro.