Borse europee: avvio piatto, Londra chiusa

Valeria Panigada 27 dicembre 2016 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Apertura sulla parità per le èprincipali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,09%, seguito a ruota dal Cac40 di parigi con un +0,08%. Londra invece prolunga le feste e rimane chiusa anche oggi. Gli scambi saranno sottili, in un clima semi-festivo. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi cauti, con la piazza di Tokyo che ha chiuso piatta (Nikkei +0,03%). Pochi gli spunti macro della giornata. L'agenda di oggi prevede solo alcuni dati in arrivo dagli Stati Uniti riguardante la fiducia dei consumatori e l'attività manifatturiera.