Borse europee: avvio negativo dopo discorso Trump

12 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Apertura in calo per le principali Borse europee, dopo l'atteso discorso del presidente americano Donald Trump. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,39%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,33% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,20% dopo la lunga serie di rialzi. Nel corso della conferenza stampa, Trump ha evitato nuovi attacchi al commercio mondiale ma ha offerto pochi spunti sul suo piano di stimoli all'economia, facendo scivolare il dollaro nei confronti delle altre principali valute, tra cui lo yen. Il rafforzamento della valuta nipponica ha pesato sulla piazxza di Tokyo che ha chiuso in calo dell'1,2 per cento. Oggi toccherà alla governatrice della Federal Reserve, Janet Yellen, che interverrà nel corso della notte italiana a Washington. Il suo discorso rappresenta il principale market mover della giornata.