Borse europee, avvio misto alla vigilia della Bce. Pioggia di trimestrali

26 aprile 2017

MILANO (Finanza.com)

Avvio misto per i principali listini europei alla vigilia della riunione della Banca centrale europea (Bce). Nei primissimi minuti di scambi il Ftse 100 si muove in territorio negativo a quota 7267,3 punti (-0,11%), mentre il Dax scambia a 12468,42 punti (+0,01%). Sotto la parità in apertura il Cac40 che cede lo 0,25% a 5264,6 punti. In una giornata priva di indicazioni macro di rilievo gli investitori si concentrano sulla pioggia di trimestrali arrivate prima dell'avvio degli scambi in Europa (il lungo elenco vede in primo piano Daimler, Peugeot e Credit Suisse), ma anche sulle banche centrali con la riunione della Bce. Domani alle 14.30 è fissata la conferenza stampa del governatore Mario Draghi che si pronuncerà dopo la decisione sui tassi che dovrebbero rimanere invariati.