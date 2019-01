Borse europee: avvio in rosso, pesa taglio outlook vendite trimestrali da parte di Apple

Daniela La Cava 3 gennaio 2019 - 09:07

La seconda seduta dell'anno prende il via in rosso in Europa. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice tedesco Dax lascia sul terreno quasi l'1% a 10.479 punti, mentre il Cac40 e il Ftse 100 perdono rispettivamente lo 0,86% a 4648,9 punti e lo 0,50% a 6703 punti. A pesare sul sentiment l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno. Il big di Cupertino prevede ora per il trimestre dello shopping di Natale vendite pari a circa 84 miliardi di dollari, rispetto al precedente outlook di un giro d'affari compreso tra 89 e 93 miliardi. Una decisione dettata dal rallentamento economico della Cina.Da monitorare oggi a livello macro le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa, con la pubblicazione del sondaggio Adp.